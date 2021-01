Tivoli, Fabrizio Paris: “Ripartiremo? Lo spero, ma i dubbi sono tanti…”

Le parole di Paris

Resta acceso il dibattito in Eccellenza per una possibile ripartenza o meno del campionato. Nei giorni scorsi il Presidente Melchiorre Zarelli ha voluto cogliere il parere dei club confrontandosi con essi in video conferenza. Ma come sappiamo la palla è passata alla Lega Nazionale Dilettanti che tra una settimana esatta deciderà se vagliare le proposte dello stesso Comitato. Resta più di qualche dubbio nelle parole del tecnico della Tivoli, Fabrizio Paris, che parlando appunto di ripartenza afferma: “Noi tutti ci auguriamo che si possa effettivamente riprendere, ma ho il timore che un’eventuale ripartenza dei dilettanti possa scaturire tutta una serie di polemiche legate agli altri sport dilettantistici che rimarrebbero al momento chiusi. Perciò ho qualche dubbio, anche sentendo poi parlare di un solo girone. Come è possibile giocare soltanto l’andata? Chi gioca fuori e chi in casa? Per adesso resta tutta una grandissima incognita…”. La Tivoli ha comunque ripreso i propri allenamenti dopo diverse settimane di stop. In merito l’allenatore dichiara: “Noi ci siamo fermati subito da fine ottobre ed ora, piano piano, stiamo cercando di ripreparare i ragazzi. Per adesso ci stiamo allenando due volte a settimana per quello che possiamo fare. I ragazzi nel periodo in cui non ci siamo visti hanno fatto qualcosa per conto loro ma certamente ora bisogna riacquistare un certo livello”. Infine, Paris chiude con un accenno sul mercato: “Abbiamo perso diversi calciatori, ma giustamente la società è stata brava ad assecondare la loro volontà di andare a giocare in Serie D. Una filosofia che sposo pienamente considerato che in Eccellenza non sappiamo ancora se riprenderemo. Ad oggi è arrivato qualche nuovo giocatore ma per aumentare la rosa il club logicamente sta aspettando di capire meglio quale sarà il futuro della stagione”.