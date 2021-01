MENTANA – Iniziano i lavori per la Rotatoria Cannetacci

Lunedì 1 febbraio iniziano a Mentana i lavori per la realizzazione della “Rotatoria Cannetacci”, che si innesta all’incrocio tra via Cannetacci e via Caduti di Nassiriya.

“Un’opera che la nostra amministrazione, tramite l’assessore Umberto Falcioni, ha voluto per mettere in sicurezza un incrocio che negli anni ha creato molti problemi agli automobilisti e che ridisegna l’ingresso di quel versante del territorio alla città – ha spiegato in un post il sindaco Marco Benedetti – Un altro intervento che contribuisce al complessivo ridisegno della viabilità cittadina, che ha come obiettivo finale una maggiore vivibilità e pedonalizzazione per Mentana. Per la prima fase non sono previste modifiche al traffico veicolare”.