Tivoli Calcio, doppio colpo per la D: in arrivo Danieli e De Costanzo

di Valerio De Benedetti

Dopo Giuseppe Danieli, la Tivoli assesta un altro colpo importantissimo per il proprio reparto offensivo. E’ infatti cosa fatta il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro De Costanzo dal Team Nuova Florida. Il classe 1995, che può ricoprire sia il ruolo di esterno che di seconda punta, andrà così a rinforzare ulteriormente l’attacco dei tiburtini che come detto si regalano un altro giocatore di categoria superiore. De Costanzo ha calcato quasi sempre campi di Serie D con esperienze ad Avezzano, Francavilla e Foligno (tra le altre). L’accordo tra le parti è stato trovato, ora non resta che attendere l’ufficialità da parte del club amarantoblù che negli ultimi giorni è sempre più protagonista sul mercato. La Tivoli ha salutato pochi giorni fa Diego Tornatore, passato al Fiuggi in Serie D, ma ha degnamente sostituito il suo ex bomber.

fonte: Gazzetta Regionale