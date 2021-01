Mille scenari per un governo

L’ex premier Giuseppe Conte era sicuro di ricevere il mandato andato a Roberto Fico

Non ha certo perso tempo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha prontamente affidato all’attuale presidente della Camera: Roberto Fico, il mandato esplorativo. La terza carica dello Stato è chiamata a verificare se il Parlamento ha ancora una maggioranza, dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. L’ago della bilancia è come sempre Matteo Renzi leader di Italia Viva, che ha provocato la crisi in un momento molto delicato per il Paese. Entro martedì Fico dovrà riferire al Presidente Mattarella l’esito del suo tour parlamentare, un “giro” molto complicato dato che PD e M5S continuano a sostenere il premier dimissionario. Le speranze di ritornare alla guida del Paese dell’ex premier si sono sbriciolate per la decisione del presidente della Repubblica, che ha invece assegnato l’incarico a Roberto Fico. Giuseppe Conte, che pensava di ricevere il mandato per la terza volta consecutiva, ha accettato la decisione di Mattarella con il dovuto rispetto istituzionale e molta delusione. L’ultima idea è quella di un Conte – ter, con l’avvocato pugliese “accompagnato” da due vice-premier per ridimensionare il ruolo del primo ministro. Mentre il Paese vive un momento molto complicato, per via della seconda ondata della pandemia i partiti si scambiano accuse e veti.