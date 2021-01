San Polo dei Cavalieri – Loculi cimiteriali. Concessione mai pagata dagli eredi diretti

Continuano i lavori di riqualificazione al Cimitero Comunale ma l’Amministrazione non vuole trascurare niente per ristabilire l’ordine non solo nell’impianto ma anche nelle carte.

Infatti, se alla memoria dei defunti si deve rispetto, altrettanto rispetto è dovuto ai contribuenti onesti che con sacrificio rispettano le regole della civile convivenza.

In ossequio a questo principio di giustizia sociale la Giunta Comunale di San Polo dei Cavalieri ha deliberato l’attivazione della procedura di riscossione coattiva delle somme relative ai loculi cimiteriali occupati senza titolo di concessione.

Per la precisione, a fronte di oltre duemila loculi regolarmente concessi, sono soltanto una quindicina quelli la cui concessione non è mai stata pagata dagli eredi diretti dei defunti ivi tumulati, nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute. “L’argomento è delicato e rammarica un po’ – dichiara il Sindaco Paolo Salvatori – ma abbiamo voluto essere coerenti fino in fondo con la volontà di tutelare i diritti dei contribuenti onesti e di perseguire chi ritiene di poter impunemente approfittare del bene comune.”

Da qualche anno l’Amministrazione Comunale di “IO VIVO SAN POLO” ha rivolto una costante attenzione al civico cimitero ed in particolare il Consigliere delegato Gustavo Alessandrini ha svolto un prezioso lavoro, che ha portato all’aggiornamento degli strumenti normativi locali, all’esecuzione di due piani di estumulazioni, al recupero di circa 150.000 euro, alla riacquisizione di oltre 50 loculi e alla realizzazione di importanti interventi di manutenzione dell’impianto.

“Il ruolo coattivo per recuperare le ultime somme non incassate dal Comune rappresenta quindi l’ultimo tassello di un’azione amministrativa tanto efficace da poter essere giudicata esemplare. “ conclude il Sindaco.