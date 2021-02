Al via la lotteria degli scontrini

Dal 1° febbraio per ogni acquisto tramite strumenti di pagamento elettronici, presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, si potrà ricevere un biglietto virtuale con cui partecipare alla lotteria degli scontrini. La prima estrazione è in programma per l’11 marzo.

Sul tavolo ci sono 100 mila euro di premi destinati agli acquirenti, ma anche premi da 20 mila euro che andranno a 10 esercenti che nel mese precedente abbiano trasmetto scontrini registrati al Sistema lotteria. Per partecipare basta essere maggiorenni, risiedere in Italia, ed effettuare pagamenti tramite carte di credito, prepagate, bancomat o app, di almeno 1 euro presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Non sono quindi conteggiati nella lotteria gli scontrini emessi per le spese effettuate in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali viene emessa una fattura e quelli per cui, ai fini di detrazione/deduzione fiscale, viene presentato il proprio codice fiscale o la propria tessera sanitaria.