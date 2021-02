Castel Madama – Pacchi alimentari

La distribuzione

E’ ancora possibile richiedere i pacchi alimentari destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà per l’emergenza sanitaria Covid-19. A darne notizia è l’assessore ai servizi sociali, Sara Beccaria, che ha ringraziato i volontari della Croce Rossa di Castel Madama. “L’aiuto dei volontari – ha detto l’assessore – è stato prezioso e indispensabile per riuscire a consegnare i pacchi alimentari. L’amministrazione Pascucci ringrazia tutti per il tempo, l’impegno e l’aiuto che costantemente viene offerto alla nostra comunità”. In Comune ci sono ancora quaranta pacchi in attesa di essere assegnati. Per richiederli bisogna essere residenti a Castel Madama e avere una dichiarazione ISEE non superiore ai diecimila euro. Può accedere al beneficio anche chi percepisce il reddito di cittadinanza. I fondi per la realizzazione dei pacchi con i beni di prima necessità sono stati messi a disposizione dall’assessorato ai servizi sociali.