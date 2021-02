Numeri e previsioni imperversano, sulla ripresa che non c’è, che non permette alla crescita economica quell’atteso rimbalzo che, secondo il Centro Studi della Confindustria, avverrà solo nel terzo trimestre del 2021, in estate. E tutti aspettano, così si fa quando dopo la brutta stagione, sale la voglia di mare. Ma al contrario di questa aspettativa ‘umana’, dal punto di vista economico l’arrivo di ripresa e rimbalzo è contornata e ingrigita da un clima di incertezza che persiste e che caratterizza anche questa prima porzione di 2021. A frenare le previsioni leggermente ottimistiche è la nuova ondata di contagi che porta con sé restrizioni lasciando indietro la crescita economica, non solo a livello nazionale, ma anche planetario.

Le famiglie continuano a risparmiare e a non spendere, non solo per le tante norme anti Covid, ma pure per la paura sottile che non passa. Certo, il rallentamento dell’arrivo dei vaccini non aiuta. Per la Confcommercio il clima di sfiducia è generalizzato. E con i consumi, frenano anche gli investimenti. Rispetto a settembre 2020, l’indice di fiducia dei consumatori è sotto di 14 punti percentuali, quello complessivo delle imprese di 3,4 punti mentre quello specifico per il settore turistico a gennaio è ancora inferiore di quasi il 38% rispetto a cinque mesi prima. Nello stesso periodo, la riduzione dell’indice del clima di fiducia delle imprese della distribuzione tradizionale è calato del 15%. Tutto confermato ancora da Confindustria che parla di una contrazione differenziata a seconda dei comparti, con turismo e automotive ai primi posti.

La vulnerabilità delle imprese è anche disegnata da Banca d’Italia, che in una sua indagine evidenzia come a novembre i prestiti alle aziende sono arrivati al +8,1% annuo, richiesti soprattutto per affrontare l’emergenza e non per effettuare investimenti, ovvero ciò che serve per la crescita e conseguente rimbalzo per uscire dalla crisi.