Monterotondo – Intervento della Protezione Civile

A seguito della perturbazione di questi giorni la protezione civile è intervenuta con la terna per garantire il regolare deflusso delle acque piovane. Il primo intervento in Via delle Fornaci, è stato rimosso materiale terroso che ostacolava lo scorrimento dell’acqua.

Successivamente in Via Nomentana dove è stato liberato un canale di scolo ostruito da vari rifiuti tra cui un carrello della spesa che faceva da “tappo” al deflusso delle acque. La terna, fondamentale in situazioni come quelle di oggi, è stata acquistata alcuni anni fa grazie alla generosità di tutti coloro che hanno scelto di destinare a il proprio 5×1000.