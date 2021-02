Tivoli – Progetto “Ossigeno” il Comune ammesso al bando

Il progetto

Il Comune di Tivoli è stato ammesso al bando “Ossigeno” della Regione Lazio, che stanzia 12 milioni di euro in tre anni per la piantumazione, su tutto il territorio regionale, di alberi e arbusti autoctoni certificati. Con la delibera proposta dall’assessora all’Ambiente Eleonora Cordoni, il Comune rispose nel novembre scorso alla “manifestazione d’interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio regionale”.

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il capitale naturale attraverso iniziative in grado di aumentare il patrimonio ambientale e la sua fruibilità pubblica, nel quadro di una gestione economicamente sostenibile. Sono sei milioni i nuovi alberi che verranno piantati in tutto il Lazio, uno per ogni abitante, per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di Co2 e proteggere la biodiversità.

«L’amministrazione comunale da sempre intende favorire e sostenere l’ecologia», spiega l’assessora Cordoni, «per questo motivo ha deciso di aderire al progetto della Regione, rivolgendo l’iniziativa, in particolare, alle scuole, il luogo primario in cui sviluppare e promuovere la sostenibilità e un maggior senso di responsabilità ambientale, a partire proprio dalle giovani generazioni: i ragazzi e le ragazze nelle cui mani sarà il mondo di domani».

L’intervento avverrà entro il 2021 con la messa a dimora di varie specie di alberi (in totale dieci arbusti) all’interno dell’area dell’istituto comprensivo Tivoli III (istituto F. De Andrè) a Campolimpido, dove verranno piantumati: due roverelle (Quercus pubescens); due alberi di Giuda (Cercis siliquastrum); due olmi campestri (Ulmus minor); due aceri campestri (Acer campestre); due sorbi domestici (Sorbus domestica). In quest’area di piantumazione verranno convertiti in ossigeno 400kg co2 all’anno.

Per approfondire le caratteristiche delle specie scelte per Tivoli, si può consultare la pagina dedicata al progetto “Ossigeno” sul sito della Regione Lazio: http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/area-piantumazione/istituto-comprensivo-tivoli-iii-istituto-f-de-andre-campolimpido-via-libertucci-tivoli-roma/

«Ho appreso con soddisfazione dell’ammissione del nostro progetto», commenta il consigliere incaricato ai progetti di rimboschimento Alessandro Modesti. «Perseguiremo anche questa volta un duplice obiettivo: l’azione di rimboschimento e la sensibilizzazione dei giovani sulla tematica ambientale. Tutto ciò a costo zero per il nostro Comune in termini economici, ma sicuramente con un grande ritorno in termini d’“investimento” ecologico e benessere per il futuro».

«Il progetto insegna concretamente ai più piccoli il valore della natura e del rispetto per l’ambiente attraverso la cura del verde», spiega il consigliere incaricato per Campolimpido Angelo Marinelli. «Gli alunni faranno, in questo modo, crescere le piante con il loro impegno e amore, in un certo senso “adottandole” per poi lasciarle ai futuri compagni di scuola, in una sorta di virtuoso passaggio di testimone. L’area individuata dall’amministrazione comunale, nel giardino della scuola di Campolimpido, offre molto spazio da sfruttare e valorizzare: mi auguro che questa iniziativa possa arricchire ancor di più l’area esterna della scuola e con essa l’intero quartiere».​