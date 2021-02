Volley Team Monterotondo, primo successo rimandato: vince la Virtus

di Valerio De Benedetti

Una partenza da grande squadra, un terzo set giocato di nervi e poi tanti, forse troppi errori. La Volley Team Monterotondo perde 3-1 in casa della Virtus Roma nella 2° giornata del girone G2 di Serie B maschile. Un risultato frutto di una partita dai tanti volti, nella quale ai ragazzi di Savino Guglielmi è mancata soprattutto la continuità di gioco. Primo e secondo set ai romani con un netto 25-20 e un combattuto 27-25. Il Monterotondo conquista il terzo per 21-25, riaprendo la sfida, ma nel quarto ed ultimo set la stanchezza per l’enorme sforzo si fa sentire, e la Virtus passa facilmente con un 25-15. Il primo successo in Serie B di Martinoia e compagni è rimandato.