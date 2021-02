A Tivoli il casco dell’ex ferrarista Irvine

Irlandese, guascone, molto veloce in pista e carismatico. E’ un breve profilo di Eddie Irvine, l’ex ferrarista che nel 1999 per un soffio non è riuscito a conquistare il titolo di campione del mondo di Formula Uno con la Ferrari. L’ultimo “campionato rosso” risaliva al 1979 con il sudafricano Jody Scheckter. Il circuito di Suzuka, Michael Schumacher in quella stagione è costretto a non disputare diverse gare per l’incidente del GP di Silverstone in Inghilterra, non premia lo straordinario campionato dell’irlandese costretto ad alzare bandiera bianca nei confronti dell’alfiere della McLaren Mercedes: Mika Hakkinen. Nonostante la mancata conquista del campionato, Schumacher inaugurerà la sua straordinaria serie di cinque titoli consecutivi nel 2000, Eddie Irvine è uno degli ex piloti più amati dai tifosi della Rossa. Uno dei caschi del vicecampione del mondo ’99 si trova a Tivoli immerso nella collezione di Riccardo Cinti, più volte campione del mondo di kart. Una specialità “frequentata” dai big della F1 come Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen e Lewis Hamilton.