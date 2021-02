Agricoltura, ulteriori 800.000 euro

“Sono stati ammessi al finanziamento della misura tutti i progetti regionali presentati, in totale 7- dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati – ideati in un periodo così complesso e delicato come quello che stiamo vivendo, testimoniando la volontà dei produttori di continuare a investire sul settore non appena sarà possibile andare a fare promozione nei Paesi terzi. Naturalmente, non potendo oggi sapere come evolverà la situazione sanitaria a livello nazionale e internazionale, abbiamo previsto che, in sede di variante, possano essere rivisti e adeguati in funzione dello stato emergenziale. Il nostro lavoro continua a sostegno delle nostre imprese, colpite dalla crisi economica generata dal Covid, per non lasciar indietro nessuno. Insieme riusciremo a ripartire per tornare a crescere”.

La graduatoria fa seguito a quella approvata due settimane fa sui progetti multiregionali ammissibili con capofila il Lazio per un investimento regionale di oltre 150mila euro.

Per tutti i dettagli: regione.lazio.it canale agricoltura.