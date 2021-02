Al Santuario della Mentorella il sentiero di Giovanni Paolo II

Ad accrescere la notorietà del Santuario della Mentorella è stato anche Giovanni Paolo II, che nel lontano 20 ottobre del 1978 pochi giorni dopo la sua elezione a Pontefice, ha compiuto il suo primo pellegrinaggio recandosi in visita proprio sul monte Guadagnolo. Il Papa da amante della montagna ha potuto ammirare la straordinaria bellezza della natura, a tal punto da recarsi in tante altre occasioni presso l’altica chiesa. Sono diventate, con il passare degli anni celebri le sue giornate trascorse sugli sci e anche le lunghe camminate in compagnia del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il Papa era solito, in compagnia di Joaquin Navarro- Valls, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, utilizzare come una comune persona la funivia. L’episodio è stato raccontato dal giornalista spagnolo, che ha specificato che il Santo Padre si rendeva non riconoscibile utilizzando il tipico abbigliamento da neve. Per ricordare il legame fra Giovanni Paolo II e il Santuario della Mentorella all’ingresso della struttura religiosa è stata collocata una statua bronzea del pontefice e sempre a Papa Wojtyla è stato intitolato un sentiero che permette di raggiungere camminando il Santuario tra boschi, rocce e cascate. Le prime visite del Santo Padre, alla Mentorella, risalgono a quando ancora era un giovane cardinale felice di percorrere tutta la zona attorno al luogo sacro.