GUIDONIA – Partito il nuovo servizio mensa

Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Cultura del comune di Guidonia; Elisa Strani, che insieme al sindaco Michel Barbet hanno visitato gli Istituti Comprensivi “Leonardo da Vinci” e “Manzi” (Villalba) per verificare la corretta esecuzione del servizio mensa all’interno delle scuole, che per quest’anno sarà affidato alla società EP s.p.a., vincitrice della gara d’appalto.

Proprio in riferimento a ciò, il sindaco Michel Barbet ha organizzato un incontro online con il gestore del nuovo servizio mensa, insieme all’assessore Strani, previsto per domani alle ore 18.00 sulla piattaforma zoom, al quale sono invitati a partecipare i cittadini di Guidonia per eventuali domande