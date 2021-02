VOLLEY – Secondo KO per l’Andrea Doria contro il Grosseto

Nessun punto quindi ancora portato a casa, anche a causa di uno stop lungo quasi un anno che psicologicamente pesa, e non poco. Dopo la prima giornata, persa sempre per 3-1 in trasferta a Civitavecchia; l’Andrea Doria torna a respirare aria di casa, ospitando tra le mura amiche del Baccelli il Grosseto Volley School. Il primo set, nonostante inizi in salita per l’Andrea Doria, vede la compagine di casa vincitrice, grazie ad una buona difesa ed un’ottima ricezione, coadiuvate da qualche errore di troppo delle avversarie. Nel secondo set però esce fuori la qualità delle toscane: una battuta maggiormente forzata, insieme ad un ottimo lavoro a muro, mettono in difficoltà le tiburtine che si ritrovano a dover cercare traiettorie troppo difficili, che portano a molti, forse troppi, errori. A questo punto la partita si inidirizza verso una direzione precisa, che non cambierà per i seguenti due set. Il Grosseto esce quindi vincitore dall’incontro, replicando l’ottima prestazione offerta nella 1° giornata in casa contro la VBC Viterbo; Andrea Doria che invece andrà a caccia dei primi punti in classifica già da sabato prossimo, 6 febbraio, proprio in trasferta a Viterbo.

Questo il tabellino dell’incontro della gara di sabato 30 gennaio della Serie B2 Femminile:

B2F – Andrea Doria Tivoli – Grosseto Volley School 1-3 (25/21-16/25-19/25-20/25)

ANDREA DORIA TIVOLI: Avellini, Perini, Palmieri, Gavazova, Sturabotti, Madonna, Di Stefano, Carbone, Alò, Martini, Gargano (L1), Agostini (L2).

All. Ivan Guzzo – Vice All. Maurizio Valeriani

GROSSETO VOLLEY SCHOOL: Valcherai Petrescu, Marini, Anello I., Anello L., Ciavattini E., Ciavattini Er., Colucci, Cunati, Pacube De Leo, Volpi, Poggetti, Santerini (L1), Cherubini (L2).

All. Luigi Salvatore Ferraro – Vice All. Gianluca Vaccaro

ARBITRI: Christian Battisti e Federico Daniele Luppi