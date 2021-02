Mentana – Si può vivere di agricoltura?

Si può vivere oggi di agricoltura? Servono svariati ettari e macchinari o basta il terreno ereditato dai nonni? Il tema, se Mentana può riprendere e in che modo la sua vocazione agricola, è quanto mai attuale ed entrerà come sempre anche nella prossima campagna elettorale. Negli ultimi anni sono praticamente sparite le coltivazioni di uva e pesche, ma anche l’olivo viene sempre più spesso abbandonato. Dall’altra parte non mancano i giovani che – vista anche la crisi generale – provano a riscoprire la terra, provando poi modi nuovi e alternativi per vendere i prodotti.

Si mettono le foto su Facebook, si prendono ordini e poi si fa il giro per le consegne a domicilio. In alternativa, come facevano i nonni, si apre la cantina e si aspettano gli acquirenti. Le persone pronte a spendere un po’ di più per assicurarsi un prodotto genuino sono in aumento, ma farlo diventare un mestiere vero e proprio è comunque complicato.

In edicola cartacea e digitale il servizio completo