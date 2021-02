Riserva della Marcigliana. Un piano per il miglioramento

“Prosegue in Commissione Agricoltura e Ambiente il lavoro che porterà all’approvazione del Piano d’Assetto della Riserva Naturale di Marcigliana. Ho, infatti, presentato quattro emendamenti volti a migliorare la fruizione del parco stesso. Un lavoro svolto in collaborazione con i consiglieri comunali di Fonte Nuova del Movimento 5 Stelle Alessandro Buffa e Massimo Matricardi e di Rinascita di Fonte Nuova Emanuele Figorilli”- spiega Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Si tratta di quattro emendamenti– continua Novelli- volti a rendere fruibili i due accessi alla Riserva Naturale ovvero via Valle dei Corsi e via di Valle Ricca con l’apertura delle cosiddette “Porte del Parco” ed istituirne un terzo in via Quarto Conca dove ho proposto, oltre alla Porta del parco, un implemento della sentieristica in quanto è previsto dal piano un “nodo minimo di orientamento ed informazione”. Inoltre in prossimità dell’accesso a Via Valle dei Corsi è prevista un’area da adibire a spazio attrezzato per lo sport, la sosta, l’incontro ed un’area giochi per bambini. Con l’ultimo emendamento, invece, prevediamo la possibilità per l’ente gestore della riserva di promuovere convenzioni ed assicurazioni a favore delle aziende agricole che si trovano nel parco, al fine di sollevarle dalla responsabilità civile e penale rispetto alla fruizione del parco stesso”.

“L’invito che rivolgo ai cittadini, per non vanificare il lavoro fatto, è quello di ricordare di essere ospiti della Riserva Naturale e di amarla e rispettarla per la corretta fruizione da parte di tutti”- aggiunge il Presidente Novelli Soddisfazione anche da parte degli esponenti locali delea.

“Ringraziamo il Consigliere Regionale Valerio Novelli per aver fatto proprie le istanze di cui abbiamo discusso insieme e che provengono dalle richieste dei cittadini fontenovesi che usufruiscono del parco stesso. Un lavoro di collaborazione e sinergia che siamo sicuri porterà un vantaggio notevole per tutto il territorio”- concludono i Consigliere Comunali di Fonte Nuova del Movimento 5 Stelle Alessandro Buffa e Massimo Matricardi e di Rinascita di Fonte Nuova Emanuele Figorilli.