Tivoli – “Risonanza Magnetica Nucleare. I cittadini non possono più aspettare”

“La Risonanza Magnetica Nucleare che l’Ospedale di Tivoli aspetta da anni resta per ora solo una promessa. Questa mattina in consiglio regionale ho presentato una nuova interrogazione per sapere a che punto siamo con l’iter. Devo amaramente constatare che nonostante gli sforzi della Regione e le mie continue richieste, nessuno è in grado di dare una data certa ai cittadini che aspettano un servizio importante, che tra l’altro incide negativamente sui conti pubblici, visto che l’assenza di questo strumento costringe a continui spostamenti dei pazienti. Mi auguro che quanto dichiarato dall’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D’Amato, in aula, ovvero che oggi stesso gli uffici avrebbero di nuovo scritto al Ministero per snellire l’iter burocratico fermo al palo da giugno 2020, venga fatto davvero. La salute non aspetta e i diritti vanno garantiti”,