GUIDONIA – Il sindaco Barbet risponde al sit-in dei cittadini

Una manifestazione pacifica quella di questa mattina, organizzata dal capogruppo del Gruppo Misto di Guidonia, Claudio Zarro, che ha raccolto numerosi cittadini, esasperati dalla pessima condizione delle strade e delle numerose buche presenti in tutto il territorio comunale. Proprio per questo, l’iniziativa è stata chiamata, in tono fortemente sarcastico “Adotta una buca”, con i cittadini che si sono presentati sotto Palazzo Matteotti con numerose foto che testimoniano quanto da loro riportato.

La risposta del sindaco, arrivata poche ore fa, sembra voler smorzare l’urgenza della situazione oltre che la portata dell’iniziativa, tant’è che Barbet dice di aver incontrato giusto “circa 15 cittadini”. In ogni caso, il primo cittadino afferma che, anche grazie al regolamento approvato dalla giunta, sono già cominciati importanti lavori in interi tratti del comune, come Via di Marco Simone ed altre strade all’interno del quartiere di Setteville.

La risposta dei cittadini, proprio sotto al post del sindaco Barbet, conferma comunque tutti quei malumori causati dal disagio quotidiano di dover avere a che fare con delle strade che non garantiscono, in molti casi, la giusta sicurezza.

Vedremo quindi se alla fine qualcuno interverrà concretamente, e se l’iniziativa di questa mattina avrà aperto gli occhi su una grave situazione che viene portata avanti ormai da anni.