GUIDONIA – Sit-in dei cittadini davanti Palazzo Matteotti contro le buche

L’iniziativa “Adotta una buca”, portata avanti dal capogruppo del gruppo misto, Claudio Zarro, ha raccolto nella piazza comunale i cittadini esasperati dalla situazione disastrosa delle strade nel comune di Guidonia Montecelio.

Una forte presenza delle forze dell’ordine e cittadini esasperati scesi in piazza per protestare contro la situazione disastrosa delle strade guidoniane: è questa la scena che giovedì 4 febbraio si prospettava in piazza “Giacomo Matteotti”, antistante il palazzo comunale.

Infatti con l’iniziativa “Adotta una buca” Claudio Zarro, capogruppo del gruppo misto, ha raccolto il malumore dei cittadini per riversarlo in piazza, invitando tutti i partecipanti a stampare la foto di una buca, al fine di “adottarla”, per poi inviare tutte le foto presentate dai cittadini alla mail appositamente creata tempo addietro dal comune di Guidonia per la segnalazione delle buche e degli avvalamenti del manto stradale.

Mail che a quanto pare non è stata producente come l’amministrazione pentastellata pensava potesse essere, inefficienza dimostrato anche dal fatto che al momento di scendere in piazza tra i cittadini in protesta, il sindaco ed alcuni consiglieri sono stati ampiamente criticati riguardo il proprio operato, sia per quanto riguarda la situazione disastrosa delle strade, punto cardine del Sit-In, sia per quanto riguarda i già noti problemi che affliggono la “Citta dell’Aria”.