Monterotondo – Chiusure al transito e divieti di sosta

nel dettaglio tutte le modifiche alla viabilità

Divieto di sosta zona rimozione in Via R. Faravelli, per consentire le attività si spazzamento del parcheggio dell’ospedale

Dalle ore 7:00 alle ore 16:30 dei giorni 10 e 11 Febbraio 2021

Divieto di sosta zona rimozione in Via Adda, ambo i lati, tratto compreso dall’intersezione con Piazza Santa Maria delle Grazie fino all’intersezione con Via Brenta e in Via Brenta, ambo i lati, tratto compreso dall’intersezione con Via Adda fino al civico 13 per consentire il transito dei mezzi d’opera;