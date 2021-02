Nord-est – Al Sandro Pertini nuova area Covid

Oggi nel quadrante Est della città di Roma è stata inaugurata, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Sandro Pertini , una nuova Area Intensiva con 10 posti letto dedicati all’assistenza di pazienti COVID in condizioni critiche trasportati dai mezzi di soccorso. Una struttura che in fase pandemica consentirà la separazione dei pazienti COVID da quelli no COVID.

Una struttura nuova, modulare e dotata di tutte le ultime tecnologie che sarà utile in questa fase come argine per contrastare il COVID in un ospedale importante nella rete come il Pertini. In campo un sforzo considerevole che rimarrà come patrimonio per tutto il sistema sanitario regionale anche nelle fasi successive.