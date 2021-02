Nord est – Celebrata la “Candelora”

Storia identità e appartenenza, il messaggio del Sindaco

L’emergenza “Covid” ha condizionato ma non è riuscita ad annullare la antichissima celebrazione della “Candelora” (Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano la festa della Presentazione al Tempio di Gesù, celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio) che vede tradizionalmente riunirsi le comunità religiose di Marcellina e San Polo dei Cavalieri, secondo un rito che si ripete dal 1515 e che appartiene alle nostre tradizioni più profonde. Abbiamo dovuto rinunciare alla festa, al raduno conviviale e agli abbracci che rinnoviamo ogni anno,, ma non abbiamo consentito che il giorno passasse inosservato. – commenta il Sindaco salvatori – Così, con tutte le precauzioni, piccole delegazioni delle cinque Confraternite religiose sampolesi hanno raggiunto la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove i parroci dei due paesi hanno concelebrato la Santa Messa. Con il Sindaco di Marcellina Alessandro Lundini, che ringrazio per la consueta cordiale accoglienza, abbiamo richiamato i radicati valori che uniscono le nostre popolazioni: una “fratellanza in spirito” che non dobbiamo smettere di onorare. – conclude –