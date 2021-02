SANTA LUCIA – Lavori della nuova condotta idrica di via Palombarese

Continuano i disagi per i lavori a Santa Lucia. L’Amministrazione Comunale di Fonte Nuova ha comunicato che dalla giornata di venerdì 05/02/2021 dalle ore 7:00 verrà attivato il senso unico di marcia in direzione “via Piemonte” sulla viabilità di via Campania con ingresso in via Campania da via Palombarese civ 243.

Dalla giornata di Lunedì 08/02/2021 verrà inoltre attivata la viabilità alternativa di via Palombarese, con chiusura della corsia e deviazione del traffico in direzione “Roma”, su via Campania con ingresso in via Campania civ. 1 e cartellonistica indicativa del percorso per raggiungere via Palombarese intersezione via Liguria.

La viabilità sulla corsia direzione Mentana – Palombara non subirà variazioni.