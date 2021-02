Subiaco – Il Monte Livata accoglie gli amanti della montagna

Consigli utili per i visitatori della Montagna della Capitale per i prossimi weekend

La comunità locale e gli operatori di Monte Livata sono lieti di accogliere gli amanti della montagna, e per garantire a tutti una corretta e rispettosa fruizione si rende necessaria la collaborazione di ognuno di voi.

Per motivi di organizzazione e sicurezza, nonché di rispetto delle disposizioni anti-contagio vigenti, si consiglia ai gentili visitatori che desiderano raggiungere Monte Livata nelle prossime settimane a seguire le seguenti indicazioni:

Prenotazione dei servizi: ristorazione, ricettività, attività outdoor con guide e associazioni sportive, noleggio attrezzature da neve e acquisto prodotti locali. Conservazione delle ricevute di prenotazione: in caso di grande afflusso, come successo nelle precedenti settimane, qualora, esclusivamente per motivi di sicurezza e ordine pubblico, si rendesse necessario il controllo dei flussi ed eventuale e temporanea chiusura della viabilità, verrà garantito il transito a coloro che avranno prenotato almeno un servizio, oltre alle altre motivazioni giustificabili. Si invitano, pertanto, i frequentatori a fornirsi di eventuale conferma di prenotazione effettuata (es. ricevuta, mail, sms).

Qualche consiglio: informati sul territorio, porta con te adeguata attrezzatura da neve, prenota il servizio, non avere fretta, fai qualche passo in più per parcheggiare correttamente.