Tivoli – Disagi su via Tiburtina: lavori Acea ato 2 non concordati con il Comune

L’apertura di un cantiere su una condotta idrica lungo la via Nazionale Tiburtina da parte di Acea Ato 2 intervenuta tramite una propria ditta incaricata questa mattina, ha generato enormi disagi alla cittadinanza a causa del blocco del traffico proprio nelle ore di punta dell’ingresso a scuola e nei luoghi di lavoro, con ripercussioni non soltanto nella zona, ma anche in tutto l’anello viario del centro urbano.

Lavori, precisa l’amministrazione comunale, avviati per iniziativa di Acea ato 2 e non concordati preventivamente con il comando della polizia locale di Tivoli, con il quale – come di consueto – si devono stabilire le modalità e gli orari di apertura dei cantieri e di svolgimento dei lavori per evitare disagi. L’unica comunicazione è arrivata al Comune questa mattina alle 7 circa, con la quale la ditta incaricata informava dell’apertura del cantiere necessaria per riparare un danno sulla rete idrica. L’intervento della polizia locale tiburtina è stato tempestivo: tutte le pattuglie sono state impegnate per l’intera mattinata per cercare di risolvere i disagi, ma essendo a quel punto già partito il cantiere e con la strada aperta al traffico nelle ore di maggior spostamento, i disagi alla mobilità sono stati notevoli.

Si precisa che la polizia locale ha fatto sospendere i lavori poco prima delle 9 (anche con la copertura provvisoria dello scavo) e ripresi poi dopo l’orario di punta del traffico per consentire il completamento dell’intervento di emergenza e la chiusura definitiva dello buca. Il comando di polizia locale sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali responsabilità e adottare le azioni sanzionatorie conseguenti nei confronti di Acea Ato 2.