Il rapporto

Le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza sono state 7.337 su 1.564.090 dosi somministrate. Nel 92,4% dei casi si tratta di eventi non gravi come dolore in sede di iniezione, febbre, stanchezza, dolori muscolari. Meno frequenti altre reazioni locali e dolori articolari diffusi. La febbre, come atteso, è stata segnalata con maggior frequenza dopo la seconda dose.

Comunicato_AIFA_628