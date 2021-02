Città di Capena – Due nuovi innesti

Gli acquisti

Il Città di Capena è orgogliosa di comunicare l’arrivo in prestito temporaneo di Serena Di Sabatino e di Claudia Masini. Le due calcettiste provenienti dal Casal Torraccia (Comitato Regionale Lazio Serie C) saranno a disposizione di Mister Chiesa a a partire da oggi.

La Società tiene a ringraziare in particolare modo Mister Damiani per la collaborazione e per aver svolto un lavoro importante con questi due prospetti molto interessanti per il futuro della nostra disciplina. Una collaborazione, quella con il Casal Torraccia, a cui teniamo particolarmente e che aprirà nuove strade per il futuro societario.

Serena Di Sabatino, nata a Roma il 4 aprile 2000, è una giocatrice che nasce nelle giovanili dell’Acquedotto e prima ancora dell’Aloha, ha fatto parte della Lazio C5 Femminile Giovanissime nella stagione 2014/15 venendo regolarmente convocata anche nel Campionato Juniores. A fine anno si fregia del 2° Scudetto Juniores e della Prima Coppa Lazio Juniores contribuendo con ben 18 reti totali (17 in Campionato e 1 in Coppa Lazio). Nel 2014/15 si trasferisce alla Juniores Femminile appena costituita della Lazio Calcio a 5 dove conquista il suo 2° personale Scudetto Juniores siglando ben 10 goal. Al termine di questa seconda stagione in biancoceleste, vestirà la maglia del Casal Torraccia a partire dalla stagione 2017/18. Inoltre ha vestito con ottimi risultati anche la maglia della Rappresentativa Lazio di categoria. Per la sua avventura in biancorosso ha scelto la maglia numero 4.

Claudia Masini classe 2005 da tutti indicata come una delle giocatrici più promettenti del panorama laziale, nonostante l’età giovanissima, ha fatto parte della Nazionale azzurra Under 15 e Under 19. Giocatrice dalle doti fisiche importanti e da una maturità fuori dal comune per la sua età, laterale/ultima dalle spiccate doti difensive, è un talento scoperto dal Casal Torraccia. Vestirà la maglia numero 21.