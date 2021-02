Css Tivoli – Magro: “Esercizi giocosi e socializzazione: questa la nostra strada”

Tutto il movimento dilettantistico attende con ansia la riunione di questo pomeriggio del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e le relative notizie ufficiali sul prosieguo del campionato di Eccellenza. Ma in casa Css Tivoli vogliamo focalizzare l’attenzione sul settore di base amarantoblù , che procede nelle sue attività sotto l’occhio vigile del coordinatore tecnico Gaetano Magro, che fa il punto della situazione: “Con i ragazzi ci stiamo allenando costantemente e con grande frequenza, ovviamente rispettando tutti i protocolli sanitari. In un contesto come questo è fondamentale accentuare l’aspetto ludico di ogni esercizio, e ricercarlo anche lì dove non c’è il contatto. Perciò i ragazzi sono spesso stimolati a raggiungere i propri obiettivi tramite esercizi giocosi. A livello di numeri purtroppo abbiamo perso circa il 40% dei ragazzi, momentaneamente, ma uno dei nostri principali obiettivi nel breve tempo è proprio quello di riportarli a qui al campo, anche perché lo stare insieme il pomeriggio è molto importante anche a livello di socializzazione, aspetto che con questa pandemia purtroppo è venuto spesso meno. Perciò, ci auguriamo innanzitutto di ritornare alla normalità e a pino regime, per poi iniziare a gettare le basi per la prossima stagione”.