FIANO ROMANO – Rapina in villa, estradato latitante

E’ giunto a Fiumicino ieri, perché estradato, un 30enne albanese rintracciato in Belgio, grazie al Servizio Cooperazione Internazionale INTERPOL e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Fiano Romano, supportati dalla Polizia di Frontiera, perché ritenuto il quarto membro della banda che il 4 maggio 2019 aveva consumato la rapina in danno di una coppia all’interno di una villa di via S. Lorenzo di Fiano Romano, quando con volto travisato, armati rispettivamente con una pistola, un’ascia e un cacciavite, bloccarono il proprietario e sotto la minaccia delle armi lo portarono all’interno e, alla presenza della moglie, asportarono una cassaforte oltre a preziosi per un valore di oltre 60.000 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto rubata.

All’uomo è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Rieti.

Il latitante estradato è stato tradotto presso il Carcere di Rieti.