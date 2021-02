GUIDONIA – In fuga dal Planet, i Caminanti sbarcano a Montelibretti

Guidonia li caccia, Montelibretti pure.

È il bilancio della giornata di oggi, venerdì 5 febbraio per i Caminanti, la comunità nomade siciliana, che da anni staziona sul territorio della Città dell’Aria.

Stamane alle 8,30 le le forze dell’ordine hanno allontanato i nomadi dal parcheggio dell’area commerciale adiacente al multisala “The Space” in località Bivio di Guidonia, ma i siciliani non si sono dati per vinti e hanno raggiunto Montelibretti in camper e roulotte accampandosi nel parcheggio della stazione ferroviaria di Pianabella.

A denunciarlo è il Vice Sindaco Giuseppe Gioia, che racconta di aver ricevuto verso le 11.45 la segnalazione della presenza dei Caminanti sul proprio territorio e di aver deciso di coinvolgere le forze dell’ordine per allontanare la comunità nomade che si era già insediata appiccando i fili per stendere i panni lavati.

“Abbiamo ritenuto doveroso – spiega Gioia, ex CasaPound e oggi Fratelli d’Italia – agire immediatamente al fine di garantire la massima sicurezza dei i cittadini di Montelibretti e dei tanti pendolari che ogni giorno sostano nel parcheggio della stazione. Queste situazioni portano con sé degrado e, in alcuni casi, microcriminalità. Tutto questo è inconciliabile con la nostra idea di comunità sicura e di una cittadina pulita”.

Quale sarà la prossima tappa dei Caminanti?

