TIVOLI – Comune al verde, all’asta il parcheggio sotterraneo di Via Tiburto

Le casse pubbliche hanno bisogno di liquidità, per questo l’amministrazione Tiburtina vende i pezzi pregiati.

Così Martedì 9 Marzo sarà venduto all’asta il parcheggio sotterraneo di Via Tiburto, che sovrasta lo stadio comunale “Ripoli”.

L’avviso pubblico è stato reso noto Mercoledì 3 febbraio dal dirigente comunale alle finanze Riccardo Rapalli, come disposto dalla giunta del Sindaco Giuseppe Proietti.

Il parcheggio conta 48 posti auto, divisi tra il primo e il secondo piano sotterraneo, e la base d’asta è di un milione e 234 mila euro.

Per quanto riguarda il lastrico solare sovrastante il parcheggio, invece, l’amministrazione Proietti punta a mantenerne la proprietà e ad affidarlo in concessione per 15 anni al costo di 9.578,25 euro annui per “l’utilizzo esclusivamente a Pubblico Parcheggio con tariffe imposte (€ 0.50 orarie) e comunque non superiori alle vigenti tariffe comunali “fascia blu” “.

L’offerta per partecipare all’asta dovrà essere presentata o recapitata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Tivoli, Piazza del Governo 1, entro le ore 12,00 del giorno 04 Marzo 2021.

Vale la pena ricordare che l’8 gennaio scorso l’amministrazione Tiburtina aveva già messo all’asta il parcheggio interrato antistante il centro commerciale “Le Palme” a Bagni di Tivoli ad una base d’asta di 2 milioni e 543 mila euro.

