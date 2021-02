L’assemblea

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta ordinaria e in videoconferenza, per lunedì 8 febbraio alle 9.

Argomento all’ordine del giorno è il documento unico di programmazione (Dup) 2021-2023.

I lavori consiliari potranno essere seguiti sul canale Youtube del Comune di Tivoli.