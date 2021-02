A Fiano Romano, nuovo centro di distribuzione per Amazon

Con il rilascio del permesso di costruire, il Comune concede il via definitivo all’arrivo di Amazon . Il colosso del commercio online, fondato a Seattle è la più grande Internet company al mondo, si prepara così a potenziare la sua struttura logistica a nord della capitale. Il nuovo e moderno centro, dovrebbe essere più “piccolo” rispetto a quello attualmente presente sull’altra sponda del Tevere. L’estensione non supera i 54mila metri quadrati e la capienza massima per i dipendenti a tempo pieno è di trecento addetti. Recentemente il colosso americano ha cambiato “Ceo” con l’uscita di scena dopo 30 anni di Jeff Bezos, che ha lasciato la guida ad Andy Jassy.

L’azienda ha iniziato il suo percorso come libreria online offrendo una vasta scelta di titoli, nel 1994. Oggi la “creatura” di Bezos si è sviluppata in maniera capillare in tutto il globo variando anche i suoi contenuti, ad esempio, con Amazon Studio divisione di Amazon.com che sviluppa fumetti, film e show televisivi.