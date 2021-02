Città di Capena – La “Pantera” segna e fa sognare

L’intervista

La Pantera Orange conquista subito tutti, grande professionalità, grande educazione e grande determinazione nel voler dimostrare il proprio valore. L’ex Capitano e bomber del Feyenoord Futsal si è presentata in casa biancorossa con il suo passo felpato e la sua qualità già vista sul parquet di Rotterdam e nei vari Palazzetti di tutta Europa sia nei Tornei Internazionale sia con la propria nazionale.

È un immenso piacere averti qui a Capena, una giocatrice del tuo calibro che nel tuo Paese ha fatto tanto e ottenuto traguardi importanti sia con il tuo club sia con la nazionale. È la tua prima avventura qui in Italia, quindi voglio chiederti cosa conosci di questa realtà e cosa ti aspetti da questo campionato?

“Buonasera a tutti, è un vero piacere per me essere qui. È la prima volta per me in Italia, ma ho avuto occasione di affrontare in un torneo internazionale, giocato in Spagna un paio di anni fa, contro il Kick Off Milano. Ho guardato qualche partita delle mie nuove compagne, ma voglio comunque conoscere il più possibile riguardo questa nuova realtà, non vedo l’ora di iniziare!”

– Hai avuto occasione di incontrare le compagne per la prima volta, insieme anche al mister e allo staff, quindi ti chiedo qual è stato il tuo primo impatto?

“Le ragazze sono state subito molto disponibili e gentili con me, mi hanno accolta subito molto volentieri. Con alcune è un po’ più difficile comunicare per via della lingua, ma è solo questione di abitudine.”

– Domani ci aspetta un match molto importante, si va in trasferta a Scandicci per la partita contro il CF Pelletterie. La squadra sento molto la gara dato che è uno scontro importante per la salvezza. Ti senti pronta per iniziare?

“Sono molto entusiasta di iniziare questa esperienza. Non so se il mister mi darà l’opportunità di scendere in campo già domani, ma in ogni caso cercherò di farmi trovare pronta anche se dovessi giocare per pochi minuti”

– I tifosi olandesi hanno accolto con molto entusiasmo il tuo arrivo in Italia, anche la Federazione ti ha dedicato diversi articoli, sembrano essere tutti molto contenti per te:

“Si, sono stati tutti molto contenti per me. Voglio renderli fieri di me, spero di segnare tanti gol quanti ne segnavo in Olanda, anche se so che non sarà facile, in ogni caso darò il 100% per aiutare la squadra. Sono sicura che domani saranno in tanti a guardare la partita perché ci tengono molto”

Un grande in bocca al lupo alla nuova Leprotta Jennifer Oliveira. Oggi le biancorosse scenderanno in campo alle ore 18.30 nella tanto attesa sfida con il CF Pelletterie, diretta streaming sulla Pagina Facebook PMGFutsal Sport.