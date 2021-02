Fiano Romano – Amministrative 2021, Fdi rompe gli indugi e candida Sindaco Simona Bossi

Il Comunicato

Con una nota ufficiale, il portavoce locale di Fratelli d’Italia, Massimo Baldarelli, annuncia che il partito ha scelto Simona Bossi, sociologa, antropologa culturale e Presidente dell’Associazione “In difesa di Abele”, come candidata sindaca per le Amministrative del 2021. Bossi, milanese trapiantata a Fiano nel 1992, è anche responsabile dell’Archivio di Casa Sibò, costituito dalle opere di suo padre, Pieluigi Bossi, pittore futurista amico di Balla, Prampolini e Marinetti, che gli ha dato il soprannome con cui poi si è affermato come artista.

“Lo sprone a rompere gli indugi”, afferma la nota, “deriva dalla volontà espressa da semplici cittadini che sui social invitano le forze del centro destra ad unirsi con lo scopo di promuovere il cambiamento, dalle profonde divergenze emerse tra le diverse anime della Lega locale e dalla ferma volontà di non perdere altro tempo prezioso sul terreno della prossima tornata elettorale. Siamo certi che le realtà politiche di centro destra, dalla Lega a Forza Italia, così come tutti quei cittadini, associazioni e realtà civiche che veramente vogliono cambiare la storia di Fiano Romano, si uniranno a noi in questa battaglia che, per la prima volta, vedrà, probabilmente, la sinistra locale divisa”.