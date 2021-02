Figli segreti, da Aureliano a Mussolini

Quasi tutti i potenti del mondo, in diverse epoche, si sono resi protagonisti di una serie infinita di relazioni extra coniugali. Per restare in epoca contemporanea uno degli ultimi politici ad essere fortemente attratto dal gentil sesso è stato il socialista Bettino Craxi. A volte queste relazioni hanno portato alla nascita di un figlio come accaduto all’imperatore Aureliano e molto più tardi a Benito Mussolini. L’imperatore viene “incantato” da una prigioniera rinchiusa a Tivoli: Zenobia, regina di Palmira (attuale Siria). L’affascinate sovrana, dopo la cattura nel suo dorato esilio tiburtino si trasforma in una fidata consigliera dell’uomo più potente del mondo. Donna di straordinaria intelligenza e di fascino irresistibile, Zenobia diventa anche amante di Aureliano. Secondo alcune fonti dalla relazione nascono due bambini, che da adulti diventeranno consoli romani. A raccogliere “l’eredità di Aureliano”, nel XX secolo, è Benito Mussolini che pare sia andato ben oltre i due figli dell’imperatore con diverse donne. E’ nota la vicenda con Ida Dalser, madre di Benito Albino, raccontata dal film “Vincere”. Meno conosciuta è la figlia del fondatore del fascismo, che ha trascorso la sua vita con una riservatezza quasi totale a Messina.