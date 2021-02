Fonte Nuova – “Ciclovie”, confronto on line per la pista ciclabile

Svilippo sostenibile

Nel corso della video conferenza con il Comune di Fonte Nuova, sono stati portati avanti i temi del Progetto “Ciclovie”, per la realizzazione di una ciclabile che attraverserà i Comuni del quadrante Mentana – Guidonia passando per Fonte Nuova.

“La stretta collaborazione con i Sindaci, ci consentirà di pianificare le priorità di intervento e concordare le modalità di lavoro e collaborazione per massimizzare il valore e le ricadute positive sulla collettività, sulle comunità locali e sui territori coinvolti. Un programma finanziato da Città metropolitana di Roma con fondi MIT, che sarà realizzato con soluzioni innovative in grado di conseguire un continuo miglioramento della vita delle nostre città, rendendole più sostenibili”. I Comuni che saranno coinvolti negli incontri previsti per le prossime settimane saranno Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli.