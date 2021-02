Guidonia – Il Comune rientra in possesso del “Giardino degli Artisti”

“Questa mattina il Comune di Guidonia Montecelio è rientrato in possesso del Parco “Giardino degli Artisti” conosciuto da tutti come “Oasi degli Angeli” di Colle Fiorito. A seguito di una lunga vicenda giudiziaria contro il gestore della struttura che ha visto il Comune vincitore al Tar, riacquistiamo la struttura nel patrimonio comunale. Per agire nella piena legalità che contraddistingue la nostra azione amministrativa, abbiamo dovuto aspettare la scadenza dei termini di diffida nei confronti del gestore del parco. Grazie alla perseveranza dell’Assessore all’Ambiente Antonio Correnti, del Presidente della Commissione Ambiente Alessandro Cocchiarella, del Consigliere Comunale Maurizio Celani e degli uffici comunali, a breve il Parco sarà nuovamente reso fruibile per tutti i cittadini della zona”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.