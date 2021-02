Monterotondo – Procedono i lavori per la Salaria “Bis”

L’opera strategica per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato e della zona industriale, oltre che uno degli interventi di mitigazione del rischio idraulico della intera media valle del Tevere. L’argine funzionerà, come spesso ricordato dall’Assessore Alessandri, anche da strada, parallela alla Salaria per tutto il tratto urbano. È stato verificato lo stato di avanzamento delle opere insieme ad Anas.

L’avanzamento: