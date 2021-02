Annali 2020

La presentazione avverrà in modalità telematica il giorno 11 febbraio 2021 dalle ore 17.00. Per partecipare, è necessario cliccare sul seguente link Annali 2020 . L’organizzazione prega di collegarsi almeno 15 minuti prima della riunione per poter consentire ai relatori di accettare l’ingresso degli invitati.