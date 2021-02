Tivoli – Frediani: “Pronti a ricominciare, spero che il tutto abbia effettivo riscontro”

Venerdì scorso è arrivato il via libera da parte della Lega Nazionale Dilettanti per far ripartire il campionato di Eccellenza. Adesso la palla passa alla FIGC che dovrà riconoscerla d’interesse nazionale e dare un sostegno concreto alle società per effettuare i tamponi. Tra i temi che sono emersi c’è anche quello del blocco delle retrocessioni, che sembra aver generato qualche malumore all’interno delle stesse società. Vediamo come è stata accolta la notizia in casa Tivoli, con il Presidente Federico Frediani che afferma: “Aspettavamo buone notizie e per fortuna sono arrivate, anche se mi auguro che adesso il tutto abbia effettivo riscontro. Inoltre, mi piacerebbe che in seguito vengano sbloccate anche le altre categorie, sarebbe bello tornare tutti in campo. Perciò, spero che questo sia un punto di partenza importante per far ripartire tutto il movimento. Riguardo il blocco delle retrocessioni, giudico questa soluzione come uno stimolo per le società, dando la possibilità di mantenere la categoria anche ai club economicamente più colpiti e che dunque sceglieranno di non ripartire, anche se in cuor mio mi auguro che alla fine tutti ripartano. Da parte nostra siamo pronti, punteremo ad obiettivi importanti come quello di vincere il campionato”.