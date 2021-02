GUIDONIA – Il comunicato di FDI contro il degrado delle zone industriali

Parole dure quelle di Giovanna Ammaturo, consigliere di Frateli D’Italia da ormai tre anni nel comune di Guidonia Montecelio. La questione spinosa che viene trattata è sempre la stessa da ormai troppo tempo: riportare la legalità all’interno delle zone industriali Pip 1 e 2 in località Albuccione, dove la fanno da padrone i cumuli di rifiuti e gli accampamenti dei cosidetti “camminanti”, ossia gruppi di etnia rom che occupano abusivamente il suolo delle aree industriali.

All’interno del comunicato, la consigliera di FDI riepiloga tutti i provvedimenti presi, a tal proposito, dal sindaco di Guidonia Michel Barbet: l’ultimo in ordine cronologico, che vi avevamo già documentato, quello dello scorso 20 ottobre, che prevedeva lo sgombero degli accampamenti ma che ha riportato come risultato lo spostamento di soli alcuni metri dei suddetti campi rom. Pochi giorni prima invece, l’8 ottobre, era stato indetto un bando per lo sgombero dei siti: delle tre aziende che si sono proposte, una si è subito ritirata ed un’altra ha chiesto più tempo per il monitoraggio.

La consigliera Ammaturo aggiunge inoltre di aver proposto delle soluzioni per il problema dello stazionamento: “controlli amministrativi delle Forze dell’Ordine sui veicoli che percorrono le uniche due strade di accesso, fotocamere e controlli anche dei bambini che si sentono lietamente gridare duranti i giochi per comprendere i motivi per cui non vanno a scuola. Sono strumenti civili e legali per arginare chi ha voglia di vivere come crede opportuno senza per questo insudiciare prati e strade con masserizie raccolte (anche su quello c’è un’ordinanza di Barbet che vieta la raccolta e la fruizione di un servizio senza controllo).”

In generale quindi la richiesta di FDI è quella di una linea più dura nei confronti di un fenomeno di inciviltà che crea disagio a tutti i cittadini che transitano quotidianamente nei pressi della zona. Nel frattempo lo stesso sindaco ha dichiarato, nella giornata di ieri, il rapido intervento della Polizia Locale e della Polizia di Stato in Via delle Gerbere (località La Sorgente), per allontanare due nuove roulotte di camminanti che stavano cercando di insediarsi. Ulteriori interventi di prevenzione sono stati fatti anche su Via di Campolimpido e nei pressi del parcheggio di Bartolini, proprio per evitare parole di Barbet, “altre situazioni simili al Pip o alla zona del Planet”