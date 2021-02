In queste ore sono tanti i messaggi di affetto che circolano in rete per la scomparsa della giovane Marika Panza. A noi di Tiburno ne sono arrivati due particolarmente toccanti dalle amiche Giada e Giulia. Si ricordano le passioni per i cani, l’hip hop, il nuoto e i tatuaggi. I bei momenti passati insieme.

“Marika era una ragazza magnetica con i suoi grandi occhi azzurri e un sorriso che è sempre stata la sua più grande qualità – racconta Giada – era una persona solare, vera e leale. Una donna con la D gigantesca. L’ho conosciuta nel 2004 ed è stata la prima persona che è salita in macchina con me quando ho preso la patente, poi come succede nella vita ci siamo perse e ritrovate più volte. Era bravissima a ballare e ricordo quando la sostenevo nei suoi saggi di hip hop, quando cantavamo a squarciagola le canzoni dei cartoni animati e quando siamo andate con gli amici al Circo Massimo a tifare l’Italia con la faccia pitturata di tricolore. Poi è arrivata la malattia, ma lei non faceva trapelare mai nulla dai suoi occhi e dal suo sorriso. Ha combattuto come una leonessa e ne è uscita come una regina di scacchi. Il mio grande rimpianto è di non essere riuscita a farle conoscere mia figlia. Le mandavo le foto e i video, ma purtroppo non siamo riuscite a vederci. Siamo cresciute insieme è volato via un pezzo del mio cuore insieme a lei”.

L’altra amica Giulia la descrive come una sognatrice, ma anche una guerriera.

“Era una ragazza frizzante, amante della vita e dei viaggi non solo fisici ma anche mentali – la ricorda l’amica – portava il sole ovunque andava, perché era la positività fatta persona. La sua risata era contagiosa e ti rapiva, lei sapeva farsi volere bene dicendoti sempre la verità. Lavorava come estetista e con il fidanzato Andrea che amava incondizionatamente sono riusciti a sistemarsi casa come volevano vicino Frascati. Nonostante lottasse ogni giorno della sua vita, dava a noi che le stavamo accanto la forza”.