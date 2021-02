Tutti i nomi della “lista Draghi”  

Il premier incaricato Mario Draghi è ormai prossimo a definire la sua squadra di governo, che è chiamata a “gestire” il Paese in una fase particolarmente delicata. Il Partito Democratico ha un tris di nomi da proporre all’ex presidente della BCE: Dario Franceschini, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini. Tutti uomini e neppure una donna. Per il M5S in pole c’è l’immancabile Luigi Di Maio. Per uno dei ministeri, quello delle finanze, più “delicati” i candidati sono l’economista Lucrezia Reichlin, il quasi premier Carlo Cottarelli, il manager Vittorio Colao e del vicedirettore generale di Bankitalia Luigi Federico Signorini. Per il Ministero della Pubblica Istruzione, al centro di una serie di polemiche infinite c’è Patrizio Bianchi, professore di politica industriale ed ex assessore in Emilia-Romagna, in gara c’è pure Cristina Messa, già rettrice dell’Università Bicocca di Milano. Al Ministero dell’Interno potrebbe andare ad un poliziotto: l’ex capo della Polizia Alessandro Pansa. Intanto, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia ha confermato che non voterà la fiducia al nuovo governo guidato da Mario Draghi, che ha anche affermato “no flat tax e vaccini ai professori”.