A Colleferro un nuovo ambulatorio ecografico

La novità

Attivo, presso la UOC Nefrologia – Dialisi dell’Ospedale “L. Parodi – Delfino” di Colleferro, un nuovo ambulatorio dedicato ad indagini ecografiche in ambito nefrologico (ecografia renale), nefro – urologico (ecografia vescicale e prostatica per via sovrapubica) e vascolare (ecocolorDoppler dei vasi epiaortici). Tale offerta ecografica va ad integrare quanto già presente in ambito cardiovascolare (ecocardiografia ed ecocolordoppler vascolare) e dedicato esclusivamente a pazienti affetti da Malattia Renale Cronica.

Gli esami ecografici vengono svolti dal personale della UOC in possesso di certificazioni di competenza di primo e secondo livello rilasciate dalla SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia)

Il nuovo ambulatorio ecografico si svolge presso i locali della UOC Nefrologia – Dialisi nella giornata di lunedì (con orario 10.00 – 15.00) con prenotazione effettuabile tramite i consueti canali RECUP.