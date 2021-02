Monterotondo – Risposta pubblica di APM alle affermazioni del consigliere Di Ventura

La risposta di Apm

L’Azienda Pluriservizi Monterotondo, a seguito del post Facebook del consigliere Di Ventura in cui vengono divulgate informazioni tendenziosamente false riguardanti un consulente di provata esperienza e professionalità individuato dall’Azienda, sulla base di apposita procedura di evidenza pubblica, si vede costretta a precisare quanto segue.

L’ing. G. Schiavi, con propria comunicazione, ha confermato, come peraltro riportato nel proprio curriculum professionale, di aver collaborato con la cooperativa 29 Giugno Onlus, con nomina da parte dell’Amministrazione Giudiziaria (a sua volta istituita dal Tribunale delle Misure Cautelari Antimafia a sequito dell’indagine nota come “Mafia Capitale”) e non dalla gestione Buzzi, come invece affermato dal Consigliere Di Ventura.

L’accostamento del nome del Consulente con quello delle note vicende giudiziarie appare un tentativo di screditame professionalità e correttezza, quando la realtà dei fatti è esattamente opposta: è stata nominata dall’Amministrazione Giudiziaria proprio in virtù del suo curriculum.

Si è reso necessario potenziare i settori tecnici aziendali con il ricorso a figure esterne di consolidata esperienza in quanto non presenti nell’organico aziendale. Per questo motivo è stato affidato un incarico professionale a seguito di una gara pubblica aperta, in totale trasparenza. Anche in questo caso assolutamente il contrario di quanto dichiarato nel post del Consigliere Di Ventura, esposto in modo tale da far presumere a chi lo legge combine o favori totalmente inesistenti e lontani dalla realtà.

Il compenso annuo del Professionista, in linea con il livello richiesto, è di 48.000 euro annui e non di 60.000 come (anche in questo caso) erroneamente indicato dal consigliere Di Ventura.

Il funzionamento delle nuove Stazioni Ecologiche Informatizzate, salvo alcuni fisiologici imprevisti del periodo di avviamento, è regolarmente assicurato.

L’APM continua a lavorare per la città’, essendo una delle poche aziende pubbliche laziali da molti anni con bilanci in attivo, seguendo principi di efficienza, economicità e trasparenza del proprio operato.