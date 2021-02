Nord-est – “Un Paese ci vuole 2020”, finanziati 141 progetti

“Un Paese ci vuole 2020”

Per il biennio 2021/2022 messi a finanziamento ben 141 nuovi progetti di valorizzazione in tutte le province della regione. I primi 63 sono stati subito finanziati con i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale. Oggi, con un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro , finanziamo i restanti 78 progetti.

Con un investimento totale di oltre 5,5 milioni sull’avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”, la Regione sostiene con contributi fino a 40 mila euro i progetti di recupero e rigenerazione di luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani. Gli interventi riguardano dunque la sistemazioni delle piazze, dei giardini e dei percorsi dei centri storici, lavori di manutenzione di edifici e ambienti per la collettività e la riqualificazione paesaggistica di parchi, sentieri e aree di pregio naturalistico.

Comuni finanziati nel 2020 per la provincia di Roma

Provincia di Roma

Comune di Capranica Prenestina

Comune di Carpineto Romano

Comune di Casape

Comune di Cerreto Laziale

Comune di Cervara di Roma

Comune di Monteflavio

Comune di Pisoniano

Comune di Poli

Comune di Rocca Santo Stefano

Comune di Roviano

Comune di San Gregorio da Sassola

Comune di Sant’Oreste

Comune di Tolfa

Comune di Torrita Tiberina

Comune di Vallepietra

Comuni finanziati con scorrimento graduatoria per la provincia di Roma

Provincia di Roma