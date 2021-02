Dalle ore 7.00 sino al termine degli interventi di rimozione delle luminarie natalizie è istituito divieto di sosta nei giorni 11/02/2021 su via Cadorna e 12/02/2021 su via Veneto. I veicoli in sosta, rilevati in contravvenzione, saranno rimossi. Segnaletica e Polizia Locale sul posto per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di smontaggio.